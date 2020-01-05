上周驾宝马遇车祸 前天往保险公司索赔 女司机再遇车祸

（早报讯）宝马女司机上周遇车祸，前天为此前往保险公司处理理赔事宜，岂料再遇车祸，女司机大叹倒霉。

这起事件发生于前天（3日）下午12时13分左右，地点是在史蒂芬路和安徒生路的路口处，靠近史蒂芬诺富特酒店（Novotel Singapore on Stevens）。

有热心读者通知《新明日报》，指上述路段，一辆宝马和一辆德士在路口处发生交通事故。

记者到场时，两辆车车头全毁，安全气囊也弹出。德士还撞上路边的交通灯，现场一片狼藉。涉及车祸的有一名女司机，一名男德士司机和德士上的一对澳籍父女乘客。女司机与两名乘客无大碍，德士司机则被送院。

据现场了解，德士从左边撞上正在分界处转弯处U转的宝马后，再撞上交通灯。

宝马女司机受访时表示，上周六在莱佛士城市俱乐部附近一带，车子右侧被一辆休旅车轻微撞凹。如今不到两周，她在前往保险公司提交行车记录器等办理索赔途中，再次遇车祸，车子左侧被撞。她只能叹倒霉，无奈表示现在只想尽快处理好所有事情。

民防部队受询时证实在中午12时13分接获通报，在上述地点发生交通事故。一人被送往陈笃生医院，另外三人则在现场接受医护人员治疗，并拒绝被送院。

警方受询时证实，一名35岁男德士司机在清醒状况下被送往陈笃生医院。调查正在进行中。