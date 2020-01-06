男子被指搭讪不成 猛撞女子下巴脱臼

（早报讯）男子被指搭讪不成功，竟用手肘撞向女子脸部，导致女子下巴脱臼，女子愤而报警处理。

事故发生在上周五（1月3日）凌晨3时37分左右，地点相信是在一家娱乐场所。

署名“云丽雅”的一名女网友于前天在面簿发贴文叙述自己的遭遇，指一名男子不停纠缠她和朋友不果后，竟突然用手肘撞击她的脸部，导致她的下巴脱臼。

她在贴文中附上了事发当时的电眼画面，并留言说：“为了女性在新加坡社会的安全，这故事必须分享给大家知道。”

根据贴文，她称一名男子不停纠缠她和友人，想要搭讪，但是她对男子的行为反感，所以多次以礼貌的态度让男子离开。

没想到男子不仅不离开，还忽然抬起手肘撞向她的脸部，云丽雅的下巴因此脱臼。

“幸好朋友和周围目击到事件的人都上前来帮忙，保护我避免受到更多危害。”

根据时长14秒的电眼画面显示，当时共有六人，其中一名身穿黑色背心相信是云丽雅的女子，看似比手画脚与两名男子对谈，但不久后一名身穿蓝红白色线条的男子，忽然抬起手肘，撞向她的脸部，她身后的友人立刻把两人拉开。

《联合晚报》辗转联系上云丽雅，她接受访问时指出，事发后她马上报警处理，事后也去做了报案记录，并且也咨询律师，但她称因目前案件正在调查中，她不愿多谈以避免提供不正确的信息。

警方受询时证实此案，指于本月3日凌晨3时37分接获通知，在布连拾街（Prinsep Street）一带发生一起蓄意伤人案件，一名25岁男子因涉案被捕。案件仍在调查中。