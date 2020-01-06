两米长蟒蛇躲德士引擎

（早报讯）红山组屋停车场惊现2米长蟒蛇，四处藏匿，居民连找二日，发现蟒蛇竟躲在德士引擎内。

这起事故发生于前早（1月4日）9时许，地点是位于红山弄第88A座组屋的多层停车场内。

附近居民李女士（56岁，教练）告知《新明日报》，当天早上正准备开车送丈夫上班，来到停车场后看到停在附近的德士，引擎盖不知何故开着。

“当时赶着上班，于是先离开了现场，没想到送了丈夫后回到停车场，德士依然停在那里。”

她绘述，之后才得知，有居民在上周五就在停车场内看见一条蟒蛇，也致电捉蛇专家到场支援，但人到场后却不见蛇的踪迹。

“没想到，蟒蛇翌日再次出现，这次是藏在一辆德士内，有好心居民于是留下字条，通知了司机。”

她表示，德士司机在看到字条后，开始检查轿车，才赫然发现2米长的蟒蛇藏匿于德士引擎内。

“当时惊动了不少人，大家纷纷驻足围观，有人还拍到蟒蛇卷缩在引擎上。”

李女士说，捕蛇专家接获通报，抵达现场后进行了一番检查，不过由于当场拆车捕蛇或会损坏德士，因此召来了拖车，准备将车拖去车厂。“拖车在当天中午12时将德士拖走，听说最后成功将蛇从引擎中取出来。”

她也心有余悸地透露，还好最后找到了这条蟒蛇，否则它若再到处东藏西躲，最后跑到她的车内，真的会吓坏人。