男子偷拍裙底判缓监 不出三周又重犯

（早报讯）缓监期间偷拍19个裙底视频，22岁前国民服役人员要求再被判缓刑监视，并为保住银行工作，愿以更多的社区服务取代追踪器，但控方训斥被告不足三周就重犯，明显毫无悔意，法官最终判他坐牢16周。

被告林佳俊（译音，22岁）案发时是国民服役人员，他共面对19项侮辱女性尊严的控状。控方以其中六项提控，余项交给法官下判时一并考虑。他认罪后，今早（1月6日）被判刑，他不满刑罚提出上诉。

这起事件发生在2018年11月29日下午2时15分，地点是唐城坊的大创（Daiso）百货内。

案情显示，被告当时趁一名女子在选购物品时，蹲下身子用手机偷拍女子裙底，他可疑行径被一名在场的男子发现，警方随后在被告手机内搜出19个偷拍视频，这些视频都是在两个小时内拍下。

庭上揭露，被告同年11月8日也曾因偷拍11个裙底视频，被判缓刑监视21个月，岂料被判刑后的三周，他却不知悔改，在缓刑期间再次犯案。

代表律师求情时指，被告在去年2月至9月间已完成心理治疗课程和120个小时的社区服务，足见他有悔过之意，且第二次的缓刑监视报告也显示，被告有改造可能，恳请法官再判他缓刑监视。

律师指，被告也承诺会将行踪报备给缓刑监视官，且他在工作之余也会继续接受心理治疗，因而“没有空”重犯，他也担心若戴着追踪器会丢了银行的工作，恳请法官让他以更多的社区服务取代追踪器。

控方训斥，被告清楚知道自己将面对第二次刑罚，所以才会在被判刑前“乖乖”完成辅导和社区服务，但不足以显示他已悔过。

法官最后同意控方立场，判他坐牢16周。