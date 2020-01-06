全国电子健康记录将推迟 直到所须的保安措施都被实施

（早报讯）原本打算强制所有医疗业者上载病历到全国电子健康记录的计划，因数起数据泄露事件而推迟，卫生部表示要确保所有医疗机构都做足措施应付网络安全威胁后，才规定所有业者上载电子病历。

卫生部今天在国会二读医疗服务法案（Healthcare Services Bill），以取代1980年就生效的私立医院和诊疗所法令（Private Hospitals and Medical Clinics Act），作为监管本地医疗业者的主要法案。

政府在2017年针对此法案展开公共咨询，原本计划要求所有医疗服务业者必须把病例上载至全国电子健康记录（National Electronic Health Record，简称NEHR），但几个月后新加坡保健服务集团发生个人资料泄漏事件，卫生科学局和爱之病带原者资料等也随后被泄露。

今天二读时，整个法案只字未提全国电子健康记录，数名议员也对此提出疑问。卫生部兼律政部高级政务部长唐振辉解释，全国电子健康记录是重要的大型系统，卫生部必须确保所有保安措施都到位，所有获执照的医疗业者也能应付不断在改变的网络安全威胁。

因此，卫生部会延迟推行病历系统，直到完成所有安全措施并认为系统已足够可靠。卫生部在适当时候会再对此作出宣布。