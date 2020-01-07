春到河畔首次推出虚拟游戏 让公众用手机“抓十二生肖”

（早报讯）喜欢“抓精灵”的玩家们，来临农历新年可以到滨海湾浮动舞台的春到河畔“抓十二生肖”！

这款名为“生肖猎奇”（#HuntYourZodiac）的游戏，结合了扩增实境（augmented reality，简称AR）技术，类似手机游戏精灵宝可梦（Pokemon GO），是今年春到河畔的亮点之一。

从1月23日至27日，公众只须通过面簿登录游戏应用，就可透过手机屏幕寻找和捕猎隐藏在滨海湾浮动舞台各个角落的虚拟动物，并有机会赢取奖品。

新加坡邮政储蓄银行（POSB）的吉祥物Smiley财神，也会在活动现场派发红包，每天为时一小时。公众只须出示手机上的PayLah！应用，即可获得红包。

今年春到河畔的另一项重点节目是特别展览“红彤彤的祝福：华人的红包文化”，公众可欣赏到不同时代的红包封套在美学与设计上的演变，并深入了解红包的历史沿革与发展。这次展出的超过400多件展品，是本地五名红包收藏家的私人珍藏，其中包括一些稀有款式，如1940年代装硬币的小红包，以及印有十二生肖与本地早期建筑图案的红包等。

今年迈入第34个年头的春到河畔，将从1月23日至2月1日，于滨海湾浮动舞台举行，预计将吸引超过100万名访客。春到河畔由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡中华总商会、新加坡报业控股华文媒体集团、新加坡旅游局和人民协会联合主办。