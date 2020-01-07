网民捐助六伤亡菲佣 善款短短一周破36万

（早报讯）幸运商业中心两周前发生恐怖车祸，原本准备耗时一个月上网众筹15万元，帮助在车祸中伤亡的六名女佣，随着各方捐助踊跃，筹获的善款在短短一周就超过36万元。

基于网上众筹的目标款项已经提前完成，因此昨天（1月6日）有关众筹的网页已经停止接受善款。

《联合晚报》日前报道，上个月29日下午约4时58分，幸运商业中心公寓旁的纳麦路发生致命恐怖车祸。一辆本田黑色休旅车疑似U转时失控，撞上路旁的人行道，导致六名年龄介于37岁至56岁的菲律宾女佣酿两死四伤。

车祸后，家庭佣工福利基金（Domestic Employees Welfare Fund）在12月30日上网众筹，原本打算通过一个月的时间，为伤亡的菲佣筹集15万元的善款，以协助支付她们的医药费和后事等。

然而在国人的踊跃捐款下，这一目标在短短两天内就超额完成筹获24万元。

之后各方继续慷慨解囊，网上众筹至昨天结束前，共2888人捐出36万2521元。

家庭佣工中心主席杨木光上周五在面簿发贴文表示，各方的积极反应让他们非常开心，该中心、雇主和死伤者家属都非常感谢大家，并对大家的踊跃反应感到喜出望外。

“大家的支持让我们能够很好地帮助有经济需要的两名死者及两名仍住院的家属。”

虽然网上众筹已经结束，但杨木光说该中心仍接到公众反馈想要捐钱，因此仍有意捐款者，可在本月18日之前到该中心位于幸运商业中心内的办公处，透过现金或支票的方式捐款。