爱狗男网上爆料 无辜车主被骚扰

（早报讯）有女司机在巴西立农道撞到小狗，爱狗男路见不平，将车主资料放上网公开，岂料车主并不是事发时开车的女司机，造成车主无辜被骚扰。

惹祸的男子是27岁的林友成，他面对两项防止骚扰法令（Protection From Harassment Act）的罪状，控方以其中一项提控，余项交给法官下判时一并考虑。

根据案情，在2016年10月23日，被告从面簿得知，在当天早上10时30分，有狗收容所的其中一只狗在在巴西立农道被司机撞倒。

当时肇事的司机被指是一名女性，所开的是一辆黑色轿车。然而该轿车车主(41岁)并不是当时的女司机（52岁），贴文随后也被其他网站转载。

一天后，被告收到了一张截图，内容包括身份证号码、名字、地址、车牌号码和轿车型号。

他随后在晚上8时35分，到贴文留言，用英文写道“身份找到”（Identity found），并且附上了该截图。

隔天凌晨3时40分，他二度留言，表示“给她难堪”（Give her hell）。

事件和个人资料在网上公布后，车主收到了多起陌生的骚扰电话和简讯，以为司机就是她。

车主最终在2016年10月25日报警，指被告在面簿发布不确实的消息。（人名译音）