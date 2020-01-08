（早报讯）消息指出，在伊拉克的美国基地遭袭击，美国隔夜股市三大指数全面收低。道琼斯工商指数跌119.7点或0.42％，标普500和纳斯达克指数各跌9点和2.88点。

摆脱美国和伊朗冲突的影响，本地股市连跌两天后反弹，周二（7日）涨29点或0.9％，新加坡海峡时报指数闭市报3247.86点，

今天（8日）可关注股票：

1. 新电信（Singtel）澳洲子公司澳都斯（Optus）表示，已经在过去的72个小时内，为受到林火肆虐影响的地区提供通信服务。

2. 墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）要求暂停交易，表示稍后将有公布。

3. 特毅国际（Tee International）控股股东潘全敬（译音，Phua Chian Kin）脱售持股一事仍在进行中。潘全敬指出，将在确定交易完成日后，通知集团董事会。

4. 创投公司趋势线（Trendlines）与拜耳作物科学（Bayer CropScience）联合投资的Bayer Trendlines Ag

Innovation Fund一同成立ProJini Agchem，专注研发新型态的农药。

5. 凯利板挂牌公司铭泰国际（Metech International）回应新加坡交易所询问时说，同时在另外八家公司担任董事的庄熙国，已经获得这八家公司同意，不反对他同时担任铭泰国际的独立董事。

6. Magnus能源（Magnus Energy）回应新交所询问时说，公司独立董事兼审计委员会主席李宗凭在担任天宇集团（China Sky Chemical Fibre）财务总监期间，不清楚新交所曾要求集团另外委任一名首席财务官（CFO）。

7. 新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）提醒投资者，谨慎交易中国海达（China Haida）的股票。监管公司指出，中国海达的交易量在去年12月16日突然大幅增加至400多万股，股价大涨150％。从12月16日至今年1月6日，该股的交易量和交易价平均每日维持在172万2400股和1.1分的价位。监管公司正在审查中国海达的股票交易，将视情况采取必要行动。