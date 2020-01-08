建筑业需求强劲 今年合同总值高达330亿元

（早报讯）我国今年的建筑需求预料保持强劲，全年建筑合同总值有望达到280亿至330亿元。

去年的预估合同总值为334亿元，年比增长9.5％，也超出原先预估的270亿元到320亿元。

人力部兼国家发展部政务部长扎吉哈今早在建设局和新加坡产业发展商公会（REDAS）2020年建筑环境与房地产展望研讨会上公布上述数据。他指出，虽然全球经济出现诸多不确定因素，当局仍对建筑业下来几年的需求感到乐观。

公共领域的需求，主要来自基础建设建筑项目，如综合废物管理设施、樟宜机场第五搭客大厦、裕廊区域地铁线和跨岛地铁线。今年来自公共领域的合同料介于175亿至205亿元，占总合同约六成。

私人领域的需求预料保持在105亿至125亿元，主要来自去年集体出售地段的重新发展，以及万里生态园、樟宜机场新滑行道、裕廊海港和丹戎巴葛码头的停泊设施等建设项目，但不包括两个综合度假胜地扩展项目的建筑合同，因为相关项目的进度表和分阶工作有待进一步敲定。

展望2021年至2024年，建设局预测建筑业需求继续上升。2021年和2022年的每年需求料介于270亿至340亿元；2023年至2024年增加至每年280亿至350亿元。公共领域的需求在2021至2024年，每年预料介于160亿至200亿元，主要来自建筑工程项目。