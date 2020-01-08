本地公众明日起可换新钞

（早报讯）农历新年将至，想换新钞又不想到银行排队的公众，明天起可到联络所的临时提款机提取新钞，或上银行网站预定新钞。今年全岛有更多自动提款机让公众提新钞。

除了储蓄银行（POSB）设立的临时提款机，华侨银行今年也在23个分行，添加24个新提款机让公众无须到银行排队换取新钞。

星展银行今午发文告宣布，从明日（9日）起至本月24日，储蓄银行会如同去年，在全岛20个民众俱乐部放置40台临时提款机让大家提取新钞，这比去年的42台少两台。

公众可从临时提款机提取总值100元（50张2元）、300元（30张10元）、500元（10张50元），以及600元（20张10元和8张50元）的新钞。

位于勿洛、武吉巴督东、武吉班让、樟宜四美、茨园、金文泰、亨德申、吉丰、麦波申、白沙伊莱雅、盛港、达曼裕廊、淡滨尼西、大巴窑中、黄埔、兀兰宇宙、油池和裕华民众俱乐部的临时提款机24小时操作。忠邦和德义民众俱乐部的临时提款机则从早上9时开放到晚上9时3 0分。

星展银行的数据显示，去年有超过20万名公众使用临时提款机提取新钞，人数比2015年首次推出服务时翻了近四倍。

储蓄银行也会在这期间，安排服务大使到不同民众俱乐部教导公众如何使用临时提款机。

另外，华侨银行也将从明天起，在分行设立新的“智能提款机”（Smart ATMs）让公众提取新钞，同时把所有分行的近40个房间和柜台转为换新钞服务台，以缓解人流和减少公众的等候时间。19间在星期天营业的分行也会从上午11点营业至傍晚7点，让平日没时间前来的公众也可来换新钞。

为了提高柜台服务效率，银行鼓励公众选取预先整理的新钞配套（OCBC Fortune Packs），里头含有500元（100张2元和30张10元）。