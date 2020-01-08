本地至少两油站业者 调涨每公升汽油价3分

（早报讯）伊朗周三（1月8日）起对美国展开复仇行动，美伊局势升温，国际原油价格猛飙涨。截至今天中午截稿前，本地已有至少两家油站业者调高了汽油和柴油零售价，增幅约三分钱。

美国炸死伊朗指挥官苏莱曼尼（Qassem Soleimani）后，伊朗宣布不再遵守对其铀浓缩活动的任何限制措施，伊拉克国会也投票决定把美军驱逐出境。

随着局势持续发酵，美国全国广播公司商业频道（CNBC）报道，美国国防部官员指，伊朗向美军位于伊拉克住有美军的基地发射超过12枚弹道式导弹后，原油价格已飙升超过4%。

国际油价周三早上一度上涨超过4.5％，至每桶65.54美元（约88.51新元），随后稍有回落。截至本地时间上午约9时，美国西得克萨斯中质油（WTI）每桶64.92美元（约87.67新元）。

本地网站motorist.sg资料显示，截至上个月27日，五家油站业者每公升汽油零售价，介于2.31元至2.91元。但截至今早，每公升汽油零售价已上调到介于2.31至2.94元，调高了三分。

以蚬壳95辛烷（Octane 95）为例，上月27日售价为2.35元，如今已涨至2.38元，加德士（Caltex）和埃索（Esso）都调高了汽油零售价。

蚬壳油站的98辛烷（Octane 98）V Power汽油也已涨至每公升2.94元。蚬壳网站资料显示，该公司最后一次调整油价资料是在前天（6日）傍晚5时45分。

加德士则在昨早（7日）11时调整汽油价格资料，每公升汽油售价介于2.34元至2.8元。

截至今早，新加坡石油公司（SPC）网站还未调整油价，该公司上一次更新油价是在上月11日傍晚6时。当时，每公升汽油售价介于2.31至2.72元。