求复合不果恐吓前女友 痴男判监23周

（早报讯）痴情男在夜店邂逅中国女谱出恋曲，不料情海翻波后放不下多次求复合，恼羞成怒上公寓撞坏对方大门、甚至还拿刀威胁，还恐吓一起死，被判坐牢23周。

案发时无业的被告何冠其（37岁，译音）共面对8项控状，包括恶作剧、刑事恐吓和蓄意伤人的罪行，控方以其中五项提控，余项交给法官下判时一并考虑。

受害者是27岁的中国籍女郎，她和被告在2014年在夜店相识，成为男女朋友，并在2016年8月分手。之后，被告就屡次想要修补两人之间的关系，但都被拒绝。

根据案情，在2016年9月19日傍晚5时30分左右，受害者和亲戚正好要离开公寓，被告知道那是受害者上班的时间，于是在外埋伏，希望和她谈论两人之间的感情。

受害者见到被告后，到保安处寻求援助。岂料，被告却继续跟踪，两人随后发生争执。期间，被告威胁说：“我会杀死你，再杀死我自己”。

到了11月份，被告仍不罢休，和受害者在公寓游泳池处再度争吵，受害者之后回家把大门锁上，不理会他。

不过，被告恼羞成怒，到单位用身体撞开大门，强行进入单位，造成大门损坏，维修费用达2850元。

随后，被告到受害者的房间，质问她为何不接电话，再将她1600元的手机强行弯曲，摔在地上踩。

受害者跑到另一房客的房间，被告到厨房拿刀，用右手拿刀对准受害者喉咙。受害者当时哭泣，脸部也肿起。

其他房客随即介入劝导被告冷静，他最终才把刀放回厨房，离开单位。