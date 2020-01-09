55岁前医院总裁将出征马林百列？

（早报讯）马林百列集选区出现“资深”新面孔，百汇班台集团前总裁兼董事经理陈诗龙医生近日在荣誉国务资政吴作栋的面簿频繁“亮相”，吴作栋受访时强调“不排除他参选的可能性”。

55岁的陈诗龙星期三（1月8日）晚上在吴作栋的接见选民活动上帮忙，吴作栋在活动后接受zaobao.sg独家访问时指出，他已委任陈诗龙在该区的WeCare计划（WeCare Community Enabling Network）下，推行看护者支援网络。

至于他会否在来届大选加入该区的竞选团队，吴作栋说：“这得看他的表现如何，如果他表现好，我不排除他参选的可能性。但如果他表现不好，那他就自己排除了自己参选的可能性。”

接见选民活动于马林弯第46座组屋的Sparkletots学前教育中心举行，陈诗龙在活动后随吴作栋步出中心，并和他一同受访。

陈诗龙说：“我2004年加入百汇班台集团至今，在企业界投入很多时间。所以我在退休后，想在志愿服务和社会企业方面投入更多时间。”

陈诗龙是在去年12月31日正式卸下他在IHH医疗保健的所有职务。根据公司当时发布的文告，他是在合约届满时选择退休的。

吴作栋说：“当他告诉我他将卸下IHH的职务，我便马上请他来帮忙。”

陈诗龙退休后开始积极参与马林百列基层服务的工作，目前是该区WeCare社区关怀网络计划的荣誉赞助人。星期二开始也已走访邻里，向居民派发传单，以争取居民对看护者支援网络的支持，第一站是马林台第2座组屋。