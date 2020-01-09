暴打女友案 心理医生：不排除被告酒后失忆

（早报讯）医生喝醉求欢被拒后竟禁锢暴打女友一案，心理医生供证时表示，他不排除被告案发时患酒后失忆的可能性。

案件发生在2017年8月27日凌晨2时至4时，被告张顺杰（35岁）当时是一名代班的家庭医生，他不承认蓄意重伤和非法禁锢前女友林恩惠（27岁，撰稿人），称案发当时喝醉，不记得具体情况。控方以蓄意重伤罪和非法禁锢罪进行审讯，另外三项暂时搁置，案件今早续审。

辩方今早传召资深心理医生温斯洛副教授（Munidasa Winslow）供证，他表示，根据被告的事发后的状态，他估计案发时他每100毫升血液含210至250毫克酒精成分。

心理医生表示，处于这种状态下的人或会表现异样，例如精神混乱、晕眩、暴怒、恐惧、难过等。

但即便如此，医生表示，处于这种状态下的人仍能行走、开车，甚至做出其他活动，特别是当对方是个酗酒者，酒精耐受性会更高，因此可以在酒精的影响下活动。

心理医生指出，一般上，若一个人血液含的酒精成分超过200毫克，或会患酒后失忆，并会在事发后，无法记起事发前发生的事情。

他便举例表示，曾遇过患有酒后失忆的病人到诊所复诊，称对方竟把他想象为孙悟空和暴龙，突然对他暴怒。

“但我们不能理解为何他们会暴怒，事发后，我们也发现，这些病人自己也不知道为何他们会突然产生暴力行为。”