失联五天 母惊见儿卧尸公寓

（早报讯）儿子失联五天，母亲到儿子公寓找人，发现儿子离奇卧死家中，急叫救护车。

事故发生在昨天下午5时，地点是位于惹兰罗央勿刹一带的蓝水楼2公寓。

记者接获热心读者通报后，赶到现场，发现有不少警车出入公寓，“黑车”于10时20分抵达把尸体送走。

不愿具名的居民告诉《联合晚报》，公寓昨天下午5时左右就来了救护车、消防车和大批警员，发现一名男子过后被发现死在其中一单位内。

“民防人员和警方抵达后，公寓内停着七辆警车，随即还有罪案现场调查（CSI）人员到单位内调查。查案人员进进出出该单位，气氛很紧张。”

据《联合晚报》了解，死者是一名46岁单身男子，是名商人，该公寓独居四年左右。

居民说，虽然男子一人居住，但他的母亲偶尔会带着食物到公寓探望儿子，上周五母亲还到公寓找儿子吃饭。

“男子的母亲周六打电话联络儿子，但是没人接听，由于他时常不接电话，所以母亲当时也不以为意，直到失联五天后才觉得不对劲，上门找儿子，才知道儿子已经去世。”

据了解，母亲当时紧张进入儿子公寓，发现儿子不在家，卧室房门开不了，情急之下即刻报警叫救护车，结果发现儿子倒卧在主卧室里。

“男子的姐姐随即赶到，邻居也来关心，母亲受惊后，当场崩溃大哭。”

警方受询时证实，昨日下午5时接获一起发生在该公寓的非自然死亡案件，46岁男子被发现时已经无意识倒在单位内，民防救护人员当场宣布男子死亡。

调查正在进行中。