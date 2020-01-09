“假球王”陈锡英上月获释

（早报讯）涉嫌操纵球赛的“假球王”陈锡英，在未经审判被拘禁六年后，于上个月获释。

据《海峡时报》报道，被指为操纵国际球赛团伙头目的陈锡英（译音，Dan Tan Seet Eng）自2013年以来在刑事法（临时条款）法令下被拘禁，他已在上个月2日获释。

陈锡英曾被国际刑警形容是世上最恶名昭彰的球赛操控团伙头目，涉嫌在欧洲和非洲等地做假球。

内政部发言人证实这消息时说，释放陈锡英是内政部做多方面考量后的决定，包括他被拘留的时间、涉及的犯罪活动，以及他在拘禁期间的行为表现。

自去年12月2日获释后，陈锡英必须遵从警方的监督条令，包括戴上电子追踪器、每周向警方报到、遵守宵禁，以及禁止同其他接受警方监督的人士沟通。发言人强调，一旦陈锡英违反任何监督条令，或再度涉及犯罪活动，将面对法律的严厉制裁。

陈锡英及其他12人在2013年9月因涉及操纵球赛成绩被逮捕，陈锡英在一个月后被警方引用刑事法（临时条款）法令拘禁两年。

他于2015年11月曾一度获释，但是不到一周内警方再次引用刑事法（临时条款）法令拘捕他。

国会在2018年通过修正，将贩毒、私会党活动、非法阿窿等罪案纳入刑事法（临时条款），并允许部长有最后的决定权，定夺是否需要在维系公众安全等因素下，拘禁特定人士。

被国际刑警通缉的陈锡英，被怀疑操控意大利、匈牙利、芬兰和尼日利亚等多个国家，超过150场球赛。

在本地另一“假球王”佩鲁马尔（Wilson Raj Perumal）2011年被捕后，与其有联系的陈锡英才被调查人员顺藤摸瓜发现。但他当时接受记者电话采访时，自认清白。

在2011年12月，陈锡英在意大利被控是操纵意大利足球甲级联赛和乙级联赛33场比赛的幕后策划者。他于2013年5月，还因涉嫌和其他匈牙利人操控32场球赛，在匈牙利被控。

陈锡英被捕前过着双面生活，明面上是在本地的一名公司普通职员，暗地里是国际球赛团伙头目。

他在中学就退学，但善于投资他在股票上颇有建树，并住在滨河弯（Rivervale Crest）的一个公寓单位中。他也热衷赌马和赌球，在90年代还因当非法卜基等罪名被判入狱，吃了不到一年的牢饭。

根据报道，他曾结过三次婚，育有三个儿子。2015年曾担任陈锡英代表律师受询时说：“他希望在漫长的拘留期后重新开始生活。”

陈锡英此前的一些同事和合伙人表示，他们不知道他最近从监狱获释。另一名不愿透露姓名的老板则说：“我很确定他不想见任何人。”