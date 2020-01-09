偷逾万元炫耀 食阁职员监1个月4周

（早报讯）食阁执行营运员偷走公款，带着1万2251元现金到聚会上炫耀，隔天想要神不知鬼不觉地将大部分的钱放回，没想到指纹已开不了门锁，当场被逮捕。

49岁的被告梁福彬在2018年8月27日受聘于实龙岗北5道的一家食阁担任执行营运员，工作范围包括每日将饮料摊赚取的现金，与系统核对后，放入办公室的保险箱。办公室只有特定的职员，用指纹开锁才能进入。

案情显示，梁福彬在2018年9月30日在上11时30分到工作的食阁喝酒，当天是他的休息日。

下午3时50分左右，梁福彬走进存放现金的办公室内，从保险箱拿出1万2251元的现金，裹在上衣内再迅速离开，恰好被正在值班的清洁工库玛兰撞见。

库玛兰（45岁）今早受访时绘述，当时梁福彬身上抱着一大叠钞票，二人在办公室外的走廊碰见时，梁福彬装作没见到他，转头就跑下楼。

“他当天休假，却鬼鬼祟祟从办公室拿这么多钱出来，我觉得很不对劲，立刻通知食阁经理。”经理随之调阅电眼视频，看见被告取钱的过程，当场报警。

食阁的营运经理周先生（46岁）告诉记者，梁福彬隔天还照常上班，在清晨6时30分左右本想将1万1550元的现金放回原位，却发现无法用自己的指纹开办公室的锁。

“我们连夜更改指纹锁密码，就是避免他再进来偷钱。我们问他为什么这么做，他说自己拿钱是为了跟朋友‘号练’（炫耀）！”食阁管理层再度报警，梁福彬被警员逮捕归案。

梁福彬共面对九项控状，控方以其中五项提控，这包括三项偷窃、一项失信及一项滋事罪。另外四项控状分别是三项偷窃及触犯一项杂项（公共秩序和滋扰）法令，则交给法官下判时一并考虑。他认罪后被判坐牢一个月又四周。