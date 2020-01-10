客工争私烟地盘 涉砍死敌方首脑

（早报讯）争私烟地盘酿命案！“头号帮派”不满敌对帮派“踩过界”，一组人持刀找对方摊牌，过程中30岁孟加拉籍客工涉嫌乱刀砍死对方首脑，如今被控谋杀，案件昨天在高庭开审。

《联合晚报》曾经报道，这起涉及两个孟加拉籍客工帮派的血案，发生于2016年9月24日晚上9点多，在大士南1道的大士村客工宿舍停车场。死者穆安苏（32岁）被发现浴血倒卧在停车场，送入医院后不治。

被告米亚曼克面对一项谋杀控状，他不认罪，案件昨天在高庭开审，今天续审。

控方在开庭陈词中披露，案件起因是两派人马争夺私烟地盘。原来，在大士客工宿舍一带，被告所属的帮派称王，占据那里贩卖私烟的地盘。

案发一天前，由死者所率领的另一个帮派则出现在被告地盘，尝试接管私烟生意，结果两党成员发生冲突，被告用酒瓶砸伤对方党员的头部。

隔天清晨，死者的帮派党员联络被告的同党，向对方宣战。案发傍晚，死者的党员们强行抢过地盘，并且打伤被告党派成员。

到了晚上8点多，被告连同10多名党员抵达现场，两派人马正式开战。同党捉住死者的衣襟怒斥：“是谁准许你在这里卖香烟的！”

乱战中，被告与两名同党追上死者，同党用菜刀捅死者的上身与腹部，被告则不停地捅死者的左腿。控方指出，被告所造成的腿部伤势是死者的致命伤。

控方将传召和提呈44名证人的证词，来证明被告蓄意夺命的意图。若无法证明被告一人夺命，控方的替代立场是，被告是与两同党共谋杀害死者。因无法确认两同党的身份，目前只有被告一人被控谋杀。案件续审中。