罕见秃鹰现身市区 公众称奇纷拍照

（早报讯）罕见秃鹰现身市中心一带，引来大量观鸟者拍摄，公众纷纷叹惊奇。

前晚和昨早在市中心一带多个地区出现喜马拉雅狮鹫秃鹰（Himalayan Griffon Vultures）的踪影。有不少爱鸟人士和鸟类专页纷纷在社群媒体上传消息。

顾名思义，这群喜马拉雅狮鹫秃鹰来自喜马拉雅以及中亚山脉的高海拔地区，是亚洲第二大秃鹫，目前被国际自然保护联盟归类为“濒临威胁”（near threatened）。

喜马拉雅狮鹫秃鹰在1989年12月第一次在本地出现，之后每几年都会出现几次。这群鸟类是在12月和1月冬天期间迁徙到南方途中，停靠在我国寻找食物来补充能量和休息。

记者昨午走访丹戎巴葛一带时，虽不见秃鹰踪影，不过附近工作人士和居民都纷纷表示有看到秃鹰。

附近一家酒店职员表示：“我昨早8时左右上班，看到附近草地有多达10组观鸟者拿着相机在拍摄，抬头一看，发现一只巨大秃鹰栖息在胡姬酒店大楼上。”

附近居民雅斯敏（33岁，企业家）也说：“昨早6时半我在卡尔顿酒店附近一带运动，看到一只非常大的鸟飞过，并停在一栋酒店上。我还以为眼花，没想到是真的。”

居民毕里特（30岁，营运经理）也表示，前晚在该区看到多达七只秃鹰，场面壮观。