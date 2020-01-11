汤东线首阶段月底通车 繁忙时段间隔暂定10分钟

（早报讯）汤申－东海岸地铁线首阶段本月31日正式通车，由于列车到时只穿行于三个地铁站，繁忙时段的列车间隔时间暂定为10分钟，非繁忙时段则是每15分钟一趟。

陆路交通管理局指出，随着汤申－东海岸线（简称汤东线）首阶段乘客量的增加，当局将检讨和调整繁忙和非繁忙时段的列车班次。

汤东线首阶段的三个地铁站是兀兰北、兀兰和兀兰南站。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早在汤东线首阶段开放日上致辞时透露，汤东线是我国第六条地铁线，也是最长的地下地铁线，整个工程将耗资超过250亿元。“这是个巨大工程，对纳税人而言也是巨大的财政负担，但我认为，这笔钱花得值得。”

据了解，250亿元的工程费用比早前预算的成本高出至少10亿元。

由SMRT经营的汤东线全线长43公里，共有32个站，其中八个为转换站，与现有五条地铁线连接。它分五个阶段建成，到2025年全线通车后，初期每天的乘客量预计达50万人次，长远可能增至约100万人次。

许文远说，下来会启用的汤东线第二阶段共六个站，工程进度良好。“我们可待汤东线第一和第二阶段完成后才一起通车，但既然设施以完工……我们决定先启用这小段（兀兰北、兀兰和兀兰南站），让居民先受益。”