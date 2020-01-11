低智商男求职被打到脑出血 咖啡店负责人监6月4周

（早报讯）低智商叔上咖啡店求职，却挨巴掌被打到头颅骨裂脑出血，从此无法自理的惊人案件有了结果，出手打人的咖啡店负责人，昨日被判坐牢六个月又四周。

这起发生在2018年1月24日的案件，当时引起坊间高度关注，大家都对低智商叔李清平（现年51岁）的遭遇感到愤怒与不平。

如今警方的调查终于还他公道，遭判刑的被告李志雄（38岁，译音）也已不在那里工作。他昨日在国家法院认下三项控状，包括两项蓄意伤人及一项恶作剧罪状。

事发地点是盛港东道第279座多层停车场楼下的咖啡店。当时咖啡店更换业主，伤者为了能继续工作，开张前几日就天天找上新负责人询问，没想却惹怒对方遇袭。

据调查，案发时间是下午2时40分左右，伤者当时一直跟着被告，希望他能给份工作，还轻轻拉着他的衣角求他答应。岂料，被告一个不耐烦，重重地刮了他一巴掌，导致他失去平衡往后摔。

“碰”的一声，伤者倒下昏了过去，被告还对他骂了两句再走出去抽烟。

伤者母亲数分钟后赶到现场，这时儿子已经恢复意识，但仍非常虚弱，回家后开始鼻子流血、呕吐难受。母亲带着儿子到诊所诊治，医生看情况不妙马上送院。

院方过后确诊他头颅骨裂和脑出血，他在重护病房住了26天，之后因无法自理，日常起居都得有人照料，只好送到看护中心。