还押逾一个月 火爆德士叔判无事省释

(早报讯)两个月前因两起公路纠纷视频在网上爆红的“火爆德士叔”,被还押超过一个月后,本周四被判无事省释,当庭释放。

前得运德士(Transcab)司机冯战宁(43岁)去年12月5日因为涉及公路暴力行为,面对两项指控,即一项刑事恐吓的罪名以及一项蓄意伤人的指控。

他被还押一个月又五天后,昨天在国家法院被判无事省释(Discharge Not Amounting to an Acquittal),暂时不需要为上诉行为负起法律责任。

无事省释与无罪释放的不同之处,在于案件如果有任何新证据或进展,主控官仍可继续提控被告。

这名火爆德士司机是在去年11月22日及24日,三天内涉及两起路霸事件。

这两起事件的视频过后被上传到社交媒体,引起轩然大波,其中一个视频显示他不断用手肘撞击一辆车子的车窗,并比中指和骂粗口,一直叫司机下车;另一则视频则是他在远东商业中心的德士站拒载,他手中挥动钳子恐吓男乘客,并用手推倒怀中抱着婴儿的女乘客,导致她往后跌,擦伤右手掌。

火爆德士叔冯战宁事后藏匿在柔佛新山所租的公寓内,一直到去年12月5日入境新加坡时,在兀兰关卡落网。

在获判无罪省释后,记者尝试联络火爆德士叔,但他的电话打不通,不知目前他人留在新加坡或是已经返回新山的住处。