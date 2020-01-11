还押逾一个月 火爆德士叔判无事省释

（早报讯）两个月前因两起公路纠纷视频在网上爆红的“火爆德士叔”，被还押超过一个月后，本周四被判无事省释，当庭释放。

前得运德士（Transcab）司机冯战宁（43岁）去年12月5日因为涉及公路暴力行为，面对两项指控，即一项刑事恐吓的罪名以及一项蓄意伤人的指控。

他被还押一个月又五天后，昨天在国家法院被判无事省释（Discharge Not Amounting to an Acquittal），暂时不需要为上诉行为负起法律责任。

无事省释与无罪释放的不同之处，在于案件如果有任何新证据或进展，主控官仍可继续提控被告。

这名火爆德士司机是在去年11月22日及24日，三天内涉及两起路霸事件。

这两起事件的视频过后被上传到社交媒体，引起轩然大波，其中一个视频显示他不断用手肘撞击一辆车子的车窗，并比中指和骂粗口，一直叫司机下车；另一则视频则是他在远东商业中心的德士站拒载，他手中挥动钳子恐吓男乘客，并用手推倒怀中抱着婴儿的女乘客，导致她往后跌，擦伤右手掌。

火爆德士叔冯战宁事后藏匿在柔佛新山所租的公寓内，一直到去年12月5日入境新加坡时，在兀兰关卡落网。

在获判无罪省释后，记者尝试联络火爆德士叔，但他的电话打不通，不知目前他人留在新加坡或是已经返回新山的住处。