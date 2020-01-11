洋博客批新航空姐“与乘客没交流”

（早报讯）洋博客批新航空姐服务水准令人失望，还说伦敦飞新加坡要价1200元，又贵又没世界级水平。

一名专门以录制视频的方式，点评全球各航空公司的旅游博客卡希尔（Josh Cahill），最近制作的一段关于新加坡航空航班的视频，结果在本地引起热议。他所乘搭的新航航班由伦敦飞新加坡，13小时航程的票价是1200元。

卡希尔在视频中评论了机舱内的设施，称赞经济舱的座位有充裕空间，座位也附带USB插口，方便乘客。他提到机上的娱乐设施不错，无线网路速度也够快。

“但相比起阿联酋航空、卡塔尔航空机上提供的5000多部电影，新航离‘世界级客机娱乐设施’的标准还有一段距离。”

他也夸奖新航的食物，称非常喜欢卫生间里提供的梳子、牙刷等洗刷用品。

不过，卡希尔在视频后段却点出，这趟旅程最令他失望的是空服员。他表示，空服员与乘客们完全没有交流。

“她们在机舱走道上行走时，步伐总是匆匆忙忙，感觉没有时间与乘客互动。”

洋博客最后抛下结论，认为这趟航班不值该票价。

视频流传后，不少网民留言表达不同意见。有人认为，空服人员要照料的事项或乘客太多，难以时刻对乘客提供贴身服务。甚至有一些生气的网民留言，称若要享受高级服务，该博客应多花钱坐头等舱体验一下。

不过，也有人认为该博客的评论一般都倾向“找缺点”，针对新航的这段视频还属客观。