树倒蝴蝶散 本地近半种类已消失

（早报讯）树倒“蝴蝶”散，本地413种蝴蝶种类当中，因毁林和一些植物品种的灭绝，导致近半的种类在过去的160年里消失。

据《海峡时报星期刊》报道，本地236种蝴蝶品种相信已绝种。当中的132种属于已知种类，例如绿带燕尾蝶和黑绢斑蝶，而其余的104种则是科学家经过调查认为还没被发现就消失的种类。

该研究在两天前刊登于科学期刊《生物保育》（Biological Conservation），由新加坡国立大学、国际鸟盟（BirdLife International）及伦敦自然历史博物馆联手发表。国际鸟盟的博士生态学家金诺（Anuj Jain）解释，因为1850年代的蝴蝶种类记录非常浅薄，很多品种只有在接下来的50至100年才慢慢被发掘。

“虽然科学家找到了许多新种类，但也同时发现许多蝴蝶绝种的案例。我们能推测，一定有一些品种在还没被发掘就消失。我们须考虑到这些没被发现就绝种的种类才能了解人类对环境的影响。”

其中一名研究家，国立大学副教授莱恩·奇泽姆（Ryan Chisholm）解释：“一旦某个蝴蝶品种的寄主植物被归类为稀有或灭绝，那类蝴蝶更有可能被灭绝。”

研究家预计本地蝴蝶总体灭绝率为46％，比英国的7％高出很多。

奇泽姆认为，数据差异是因为英国面积比新加坡大很多，环境也没像我国一样被极力开发。此外，热带比起温带地区通常也会含有更多种类，所以本地蝴蝶品种研究的规模远远超出其他国家。”

由于蝴蝶在生态系统扮演着重要角色，包括帮助植物繁殖，而它们的食物来源也取决于植物，蝴蝶大量灭绝可能是环境问题的预警信号。