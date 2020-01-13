（早报讯）美国隔夜股市三大指数皆下滑，道琼斯工商指数跌133.13点或0.46％，标普500和纳斯达克指数各跌0.29％和0.27％。

中东局势暂时没有升级，金融市场松了一口气，各地股市则回弹。新加坡股市的晴雨表——海峡时报指数，也连续第二天攀升，上周五（10日）上扬8.47点或0.26％，收报3255.95点。

今日（13日）可关注股票：

1. 维京海事海洋（Viking Offshore & Marine）将向Ruddin Advisory和Blue Ocean Capital私下配售新股，各占公司扩大股本之后的53％和13.5％股权，以获得400万元和100万元的资金。

2. 中信环境技术（CITIC Envirotech）的公众持股少于10％，今早要求停牌，立即生效。

3. 科优国际（Koyo International）以254万元，收购光明路（Kwong Min Road）4号的一项房地产。

4. 集永成（Chip Eng Seng）认购Cybint International的可转换债券，并已付款。公司可选择在截止日期前，将债券全数转换成Cybint International的普通股，并因此持有Cybint International扩大股本之后的33.33％股权。Cybint International将因此成为附属公司。

5. 宝泽亚太房地产信托（AIMS APAC REIT）位于大士2道（Tuas Avenue 2）3号的重新发展项目已经完成，并取得临时入伙证（Temporary Occupation Permit）。

6. USP集团（USP Group）接获Tanoto Sau Ian和Tan Khoon Yong发出的正式文件，要求召开特别股东大会，动议罢免董事会的一些成员。

7. 独立审计师对华人环球投资集团（Chinese Global Investors Group）截至2019年6月30日的财报无法表示意见（disclaimer of opinion），认为公司可能无法正常营业（going concern）。

8. 亚洲新能源集团（Renewable Energy Asia）将于2月7日从新加坡交易所除牌。