涉本地首起资助恐怖主义案 男子不认罪

（早报讯）本地首起新加坡人资助恐怖主义的案件今早开审，涉汇450元资助伊斯兰国组织（ISIS）宣传恐怖主义，36岁物流公司的董事经理承认有意资助ISIS，但是他在庭上声称不认同新加坡法律，因此决定不认罪。

被告伊姆兰·卡欣（Imran Kassim）的案件今早开审，控方传召两名证人后，法官裁定他表罪成立，但他选择保持缄默，不愿意自行答辩。

他面对一项触犯恐怖主义（取缔资金）法令的罪名，指他在2014年10月31日，向一名土耳其男子Mohamad Alsaied Alhmidan提供450元的资金，用于刊登伊斯兰国组织（ISIS）的宣传资料。

被告自2017年8月起，就在内部安全法令下被拘留。他今早被押送至国家法院面审，法官问他是否确定不认罪时，他回答说：“我不知道要怎样认罪或者不认罪。”

他在庭上表示，他承认汇款450元给土耳其男，但是他不认同新加坡的法律，只承认回教“沙里亚法”（Syariah Law），因此不想认罪。

开审后，控方在开庭陈词中表示，被告是首名在触犯恐怖主义（取缔资金）法令罪名下被控而不认罪的人。

他指出，控方掌握了确凿证据证明被告的罪行，包括被告录下的多份口供，以及他通过西联汇款（Western Union）汇钱的记录。

控方过后传召负责案件的两名商业事务局调查官上庭供证，向法官出示她们在调查过程搜获的证据。

被告盘问第一名调查官时，问她是如何确认土耳其男就是一名协助ISIS的人。她回答说，该男子的名字出现在美国“特殊指定国民”的名单上，名字及所在国家都相符。

双方今早已完成结案陈词，法官明天将做出裁决。若罪成，被告可被判处长达10年监禁，或罚款高达50万元，或两者兼施。