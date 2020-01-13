民主党将申请公开审理POFMA上诉案

（早报讯）新加坡民主党就要求撤回假信息更正指示，申请遭驳回一事入禀高庭上诉，案件本周定在内堂开审，但民主党表示届时将申请案件进行公开审理。

民主党今晚（1月13日）在面簿贴文指出，案件定在内堂审理，公众和媒体不准出席，但民主党打算在案件开审时向法官申请改为开庭审理。若获得批准，案件就会转至其他庭室进行公开审理。

民主党日前宣布以原诉传票（originating summons）的法律途径向高庭申请庭令，要求人力部长杨莉明上庭解释驳回申请的决定。案件定在本周四（16日）早上10时开审，届时该党准备自行辩护。

人力部上个月14日援引防止网络假信息和网络操纵法令（简称POFMA），要求民主党在三则面簿贴文和网络文章中附上更正声明。当局指民主党面簿贴文中的图表显示受雇的本地专业人士、经理、执行员与技师（PMET）人数骤减，另一图表则显示外国PMET的人数近年来激增，与实情不符。

但民主党本月2日回应时指出，贴文所采用的内容出自人力部的数据，全部属实和正确，除了要求杨莉明撤销更正指示，也要求她向民主党公开道歉。该党在申请被杨莉明驳回后，入禀法庭上诉。

民主党昨晚透过贴文指出，POFMA和外国PMET的课题备受坊间关注，而此次事件引起公众广泛而强烈的兴趣，该党认为案件的审讯应对公众开放。