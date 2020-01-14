理工院毕业生就业率和起薪增加

（早报讯）去年毕业的理工学院生就业情况比上一届来得理想，90.7％在毕业后半年内找到工作，这比2018年的就业率高1.2个百分点。毕业生月薪中位数也增加50元，达2400元。

五所理工学院今天公布毕业生联合就业调查。根据文告，去年有90.7％理工学院毕业生在毕业半年内找到工作，这比2018年的89.5％，以及2017年的87.3％高。找到全职工作的比率达61.1％，比2018年高2.1个百分点。从事自由工作的比率则维持在4.1％。

文告也指出，还未找到工作或迫不得已得打兼职或临时工的毕业生比率也下滑1.1个百分点，从2018年的12.7％减至去年的11.6％。

至于从事全职工作的毕业生起薪，他们的起薪中位数从2018年的2350元增加到去年的2400元。其中，卫生科学课程的毕业生起薪中位数最高，达2600元，高于2018年的2523元。起薪第二高的是工程学课程毕业生，他们的起薪中位数增加70元，达2470元。

以上数据包括去年毕业的理工生，以及2016年毕业后完成国民服役的男毕业生。去年，有1万1598名理工院学生毕业，其中8685人（约75％）参加这项就业调查。2016年毕业后完成国民服役的男毕业生则有9931人，其中5845人（约59％）参加调查。