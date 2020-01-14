专挑银行客户下手 三骗法卷走逾160万

（早报讯）三种专挑银行客户下手的新型诈骗手法在我国出现，骗子卷走至少160万元，警方提醒公众提高警惕。

自去年1月，警方接到逾60起关于这些新型诈骗手法的报案，受害者损失共计至少160万元。

第一种诈骗手法中，骗子冒充银行职员使用手机应用“Viber”拨电给受害者，并谎称受害者银行账户被冻结或吊销，愿协助解决此事。有的骗子也指示受害者通过WhatsApp联络一个特定号码，进行验证。

另一种诈骗手法中，受害者会接到自称银行的来电，听到语音信息称他们的银行账户被冻结或注销，按下一个键后，则会转接一名自称是银行职员的骗子接听。

第三种诈骗手法中，受害者会收到貌似是银行发来的手机短信，称他们的银行提款卡被屏蔽或注销，骗子也会指示他们拨打一个特定号码，重新“激活”提款卡。

在上述三种诈骗手法中，骗子都会要求受害者提供个人信息、网上银行资料及一次性密码（OTP）。受害者后来发现，有人利用他们的银行账户进行了未授权交易。

警方提醒公众提高警惕防范上述诈骗手法。骗子可能利用技术手段隐藏其真实电话号码、冒充银行的号码甚至Viber和WhatsApp等手机通讯应用上的头像。公众切勿将自己的网银用户名及密码通过电话、电邮或手机短信告诉任何人。银行及政府机构绝对不会要求公众提供银行账户资料。若自己未发起网银交易，切勿回应任何验证请求。若接到自称银行的可疑来电，应立即挂断并拨打银行网站上公布的电话号码确认，切勿拨打拨电者提供的号码。

公众可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness向警方提供这类骗案的线索，或拨打反诈骗热线1800-722-6688、上网www.scamalert.sg了解防范骗案的资讯。若需要警方紧急协助，公众可拨打999。