农历新年期间 两陆路关卡交通料拥堵

（早报讯）农历新年将至，兀兰和大士关卡预料将出现车辆拥堵情况。

移民与关卡局发文告说，从1月17日（本周五）至28日，通往新山方向的交通会比较繁忙；而在1月25日至28日期间，回返新加坡的交通情况会尤其拥堵。

陆路关卡每天的通关人次估计约41万5000人，佳节期间预计会增加。

据悉，去年圣诞节之前的星期五，通关人次达到47万5000人，创下近年来的最高纪录。农历新年期间使用陆路关卡的旅客或需要更长时间通关。

移民与关卡局说，确保关卡安全，防御任何潜在威胁是当局的首要任务，当局将在这个繁忙时段加强安检。当大批旅客同时通关，安检可能造成的交通堵塞难以避免，因此当局建议出入境旅客调整行程，避开人潮。

移民与关卡局提醒公众应确保通关时出示有效护照。曾有新加坡人使用错误的护照，或忘了带护照，结果通关遭延误，对其他出入境者造成不便。

当局也提醒公众，不要携带任何违禁物品，包括爆竹和“Pop-Pop”砂炮进入我国。旅客若携带须缴关税或受管制的商品，应在关卡人员检查前主动申报。

驾驶者可在出发前到移民局面簿查看两个陆路关卡的交通情况，以及通过安装在亚逸拉惹高速公路（AYE）和武吉知马高速公路（BKE）的路况提示系统（EMAS）事先了解关卡情况。

公众也可拨6863-0117查询，或上网One Motoring或MyTransport.SG获取最新路况消息。