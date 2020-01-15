疑为咳嗽药水 两方芽笼当街殴斗

（早报讯）芽笼黑夜发生群殴案，为了一个男子，两帮人马起争执，当街拳来脚往，推挤殴斗，挥舞菜刀，惊动警方到场，现场传出导火线疑是为了咳嗽药水。

这起事件发生在昨晚9时30分，地点是在芽笼29巷。根据热心读者蓝先生（58岁，德士司机）提供的照片，警车在场严阵以待。

记者晚上11时赶往现场后，根据当时目击事件的附近公寓保安员谢赫（60岁）描述，事发时有超过10人正在群殴，他们相信都是友人。

他描述：“事发之前，我看到一名男子瘫坐在路旁，结果走在前方的一群朋友见状后，回过头来，其中一名男子不断指着对方骂，一名女子也加入骂局。”

不久之后，这群人又再次离开，却看到瘫坐路旁的男子没有跟上去，其中一人回头作势要打他，但是被女子阻止，可是另一群人这时出现，开始大骂。

他说：“两方人马应该认识，不断互相喊骂，当中数人更开始推挤，其他人尝试劝架，但是情况迅速恶化，场面越来也失控，不少人更是拳打脚踢。”

根据一名热心读者提供的视频显示，当时场面非常混乱，双方人马不断叫嚣，拳打脚踢，甚至有人看似挥舞菜刀的物品，但并未看见有人受伤。

一名不愿具名的居民则说：“这群人每天在咖啡店聚集，两周前也曾发生过群殴，好像是跟咳嗽药水有关，每次都惹事生非，让我们很困扰。”

警方受询时证实接获报案，调查正在进行中。