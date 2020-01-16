高庭驳回民主党公开审理申请

高庭驳回新加坡民主党要求公开审理撤回更正指示的申请，案件将继续在内堂审理。

民主党以原诉传票（originating summons）的法律途径向高庭申请庭令，要求人力部长杨莉明上庭解释驳回申请的决定，星期四（1月16日）上午10时开审。

民主党选择自行辩护，秘书长徐顺全博士、主席淡马亚教授和副主席陈两裕都在场。代表政府的是副总检察长哈里古玛。针对民主党要求公开审理的申请，总检察署表示反对。

诉辩双方在内堂辩论约一个小时后，高庭法官洪清福认为案件没有须公开审理的特殊理由，决定驳回申请。徐顺全过后接受媒体访问时，对结果表示失望，重申防止网络假信息和网络操纵法令（简称POFMA）和外国专业人士、经理、执行员与技师（PMET）的课题备受坊间关注，案件的审讯应对公众开放。

人力部上个月14日援引POFMA，要求民主党在三则面簿贴文和网络文章中附上更正声明。当局指民主党面簿贴文中的图表显示受雇的本地PMET人数骤减，另一图表则显示外国PMET的人数近年来激增，与实情不符。

但民主党本月2日回应时指出，贴文所采用的内容出自人力部的数据，全部属实和正确，除了要求杨莉明撤销更正指示，也要求她向民主党公开道歉。该党在申请被杨莉明驳回后，入禀法庭上诉。