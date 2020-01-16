【幸运商业中心恐怖车祸】肇祸司机驾照已被吊销

（早报讯）涉嫌在乌节幸运商业中心外撞上在人行道野餐的女佣，造成2死4伤的64岁休旅车司机，被捕后驾照已立即被警方吊销。

《联合晚报》连日报道，乌节幸运商业中心公寓旁发生恐怖车祸，一辆休旅车疑似U转时失控冲上人行道，撞上六名年龄介于37岁至56岁的菲律宾女佣，酿两死四伤。

车祸发生后，肇祸的64岁司机在危险驾驶导致他人死亡的罪名下被警方逮捕，他目前仍在协助警方调查，并保释在外。

警方向《联合晚报》证实，肇事司机的驾照在他被捕后已被吊销，调查还在进行中。

据悉，立即吊销驾照的决定，是基于交警的调查结果。

根据记录，陆路交通法令是在2010年11月1日起规定，当局可在特殊情况下，直接吊销涉及重大案件的肇祸司机的驾照，直到法庭进行裁决为止。

当时的交通警局局长郑敬强助理警察总监受访时就表示，立即吊销驾照的做法是为公众安全着想，避免这些司机再次肇祸，减少交通意外。

在陆路交通法令第47C条款下，任何司机若涉及导致他人死亡或严重受伤，或对任何建筑物造成严重破坏的车祸，起驾照可在警方调查开始后被吊销。

而除非是警方提前撤销吊销令，否则在这样的情况下被吊销驾照，吊销期将会一持续到案件正式在法庭下判为止。

不过，法令也规定，任何驾照被吊销的人也可在14天内向警察总监进行书面上诉，而警察总监持有最终的决定权。