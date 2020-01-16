吊狗又摔狗 狗主被罚1万元

（早报讯）义顺眼镜男两度被拍到虐狗，数次拉扯狗绳，强行“连绳带狗”将宠物狗吊起，更勒住狗的脖子压在地面，昨午（15日）被判罚款1万元。

被告是38岁的男子陈鑫，他面对两项抵触动物和飞禽法令的控状，指他刻意造成宠物雌狮子狗的疼痛与伤害。

案情显示，去年2月15日约晚上10时与去年3月9日傍晚6时左右，一名居住在义顺环路第115A座附近的居民，目睹被告分别两次在115A座的公园区虐狗的情形，并用手机把画面记录下来。

随后，当时的农粮兽医局（现被已编入国家公园局））接到两起事件的通报，并进行调查。去年3月11日约晚上8时15分左右，根据知情者的反馈，当局人员造访被告住家，看到被告与其宠物狗，也确认他们是视频中的男子与宠物狗。

进一步调查显示，去年2月15日约晚上10时，被告带着雌狮子狗散步时，突然数次猛力拉扯狗绳，造成宠物狗每次都后退一米的距离。他也暴力地拉扯狗绳，导致宠物狗后退两米的距离。

去年3月9日傍晚6时左右，被告又对宠物狗暴力相向。他先是踢宠物狗的胸膛，再拉着狗链把它从座位“吊”到距离50公分的地面，也把它从地面“吊”到座位上，更抓着它的颈部强按它在座位上长达三秒。

控方表示，宠物狗目前已找到新的栖身之所，也没有遭受永久性的伤势。

被告昨午认罪。法官判他罚款1万元，一年内不能养宠物。

法官下判后，被告还询问有意养宠物的人是否能接受事前训练，并说他之所以犯错是因为不知道底线。他称是首次养狗，不知该如何训练它。（人名译音）