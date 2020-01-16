免费艺术及文化活动出席率数再创新高

本地观看免费艺术及文化活动的人数再创新高，前年达1140多万人次。

《新加坡文化统计报告2019》（Singapore Cultural Statistics）将在下周出炉，总结2018年本地文化艺术领域各方面的数据。

文化、社区及青年部今天在回顾该部门去年工作重点的记者会上，预先向媒体公布几个重点数据。

最新报告显示，前年观看文艺活动总人数达1360万人次，刷新2017年的1320万人次纪录。

观看售票演出及活动的人次则达220万，比2017年的190万人次增多，也是2012年以来最高。

文社青部一项名为“探测社会脉搏”（Social Pulse Survey）的调查也发现，去年，超过八成的国人表示无论面对任何挑战，他们都愿意与新加坡同舟共济；而超过六成国人也愿意同政府携手打造更美好的家园。

另一方面，文社青部将邀请100名不同背景的公民参与一个工作小组，携手探讨如何更新“新加坡公民之旅”（Singapore Citizenship Journey）的活动内容。

新公民自2011年起在领取公民证书前，须参加一项名为“新加坡公民之旅”的活动，包括上网了解本地历史与政策、参观我国历史古迹与景点及参与分享会。

政府希望汇集新加坡人的意见，共创一套活动内容，以反映国人的价值观与社会常态，同时也说明身为公民的义务与责任，助新公民更好地融入本地社会。

有意参加工作小组，即日起至下个月21日可上网 www.ideas.gov.sg/public/cw_scj 报名。