【领错遗体烧错尸】家属发律师信给涉案业者

（早报讯）殡葬公司男职员因没有检查遗体身份和资料，将错误的遗体送去火化，引发坊间关注。遗体被错误火化的蚁金通，家属近日发律师信给涉案的两家殡葬业者，要求对方登报和在社交媒体上公开道歉、书面承诺执行国家环境局设下的标准，并作出合理的赔偿。

蚁金通的何姓女婿（48岁）向《联合早报》证实，家人已委任律师，于上周分别向和谐殡葬礼仪（Harmony Funeral Care）和百年用品公司负责人、摆乌龙的男职员，和办理蚁金通后事的陈钦顺寿板店发出律师信，表示他们并未在葬礼赋予死者应有的尊重，而家人至今也仍未收到完整的解释，和正式的道歉信。

对此，和谐殡葬礼仪发言人则示，虽无意通过媒体与家人交涉，但公司管理层多次与蚁金通的家人交涉，并通过仪式向死者致歉。公司之前也两次分别通过信件和媒体向家人正式道歉。家人提到道歉信并未签名而是草稿，主要是公司希望得到家人同意其内容再发出正式版本的道歉信，但一直未收到回复。公司也已经致函给家人一五一十交代初步调查结果，并在发布媒体公告前请示过家属。

对此，和谐殡葬礼仪表示愿意向家人再次诚挚地道歉，针对律师信的内容，目前已经交由律师处理，希望能以友好的方式解决这起不幸的事件。