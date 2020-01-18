涉杀母亲外婆前青年夜店遭围殴 一涉案男认罪

（早报讯）涉嫌杀害母亲和外婆的22岁青年，在另一起打群架的案件中却成了伤者，被四人围殴，其中一人昨日认罪。

日前轰动一时的联邦道双尸谋杀案，22岁青年吴立恩被指在去年10月27日晚上7时24分左右，在联邦道第7A座组屋挥刀砍死母亲李素梅（56岁，教师），紧接着又追上跑到邻居家的90岁外婆许卿龚，挥将她拳打死。

在双尸案发生的四个月前，吴立恩却在新桥路东方广场（Oriental Plaza）的一家夜店外遭四人围殴。

其中一名涉嫌对吴立恩拳打脚踢的被告是20岁的拉乌杉（Muhammad Raushan Nishan），是夜店Club Mao的常客。

案情揭露，去年6月3日晚上11时许，吴立恩与另两名友人一同到Club Nexus狂欢，直到凌晨1时27分左右才离开。

三人抵达一楼时，吴立恩才发现自己把香烟落在夜店内，返回三楼去找。醉醺醺的他误把隔壁的Club Mao当成了Club Nexus，进去找香烟。

吴立恩进到夜店后，夜店保安看到他环抱一名女顾客并遭女顾客推开。保安直接上前将吴立恩带出夜店。

两人说了几句后不知何故打了起来，保安向他挥拳，他也极力反击。站在一旁的两人见状上前“助攻”，连同保安一起围攻吴立恩。

吴立恩挣扎站起，被告这时就走出夜店，看到保安等人打架，不分青红皂白地加入，往吴立恩脸上挥拳，还踹了一脚。

四名涉及伤人，三人被控，另外一人身份未明。

涉及围攻吴立恩的共有四人，其中一人身份还未确认，另外两人分别是当时的夜店保安沈俊杰（32岁）及夜店常客郑罗杰（44岁）。

案情提到，拉乌杉和郑罗杰都是Club Mao的常客，也是沈俊杰的朋友。

被告拉乌杉是首个认罪的涉案人士，认下一项蓄意伤人罪。沈俊杰和郑罗杰则都已被控，两人的案件将于下周一（20日）过堂。

法官要求控方提交缓刑监视报告及改造所报告，案展下周五（24日）下判。（人名译音）