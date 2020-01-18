公寓当猪仔屋 二房东被揭发 陷害保安监三周

（早报讯）技工当二房东把公寓当“猪仔屋”，不满两度遭公寓驱逐，怀疑是公寓保安“害”他，竟提供虚假讯息“陷害”对方，惹祸上身判监三周。

被告是29岁的赵严凯，案发时他是名电单车技工，他面对抵触反贪污法令三项控状。被告当时居住在一间租来的公寓单位，当二房东的他竟把公寓单位分租给23个人。

去年4月19日，作为二房东的被告与13名租客被公寓管理层驱逐。被告随后把几件大型家具放在公寓垃圾槽。公寓管理层隔天发现这些家具，要保安员前往调查发现是被告所为，要求他当天下午3时前移走家具。

被告却萌生贿赂保安员念头，给了保安员10元要求延长搬运时间，保安员答应。

同天，被告也找到另一个房东，愿意在同个公寓出租另一个单位给他。他要求朋友王顺良代租房，替他签署租约。但租下单位仅一天，朋友发现被告把单位给另外10人非法居住，于是报警。单位房东当天也将他们驱逐。

被告以为朋友与保安员害他第二次被驱赶，尤其对保安员深感气愤与不满，怀恨在心，在去年4月21日报警谎称保安员涉及贪污，企图陷害他。

由于被告虚假讯息，保安员去年6月11日在商业调查局被逮捕也至少三次录供。被告昨午认罪，控方认为被告的假口供伤害无辜的受害人，导致他难为情，也可能严重损坏他的名誉与职业。法官认为被告的行为带给受害人真正的伤害，也消耗了调查的资源，判被告入狱三周。（人名译音）