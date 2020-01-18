兀兰、牛车水和文礼将推行“提升”社区试点项目 解决孩子缺课问题

（早报讯）跨部门工作小组“提升”接下来三年将在兀兰、牛车水，以及文礼三个市镇，开展社区试点项目，加强学府、政府部门及社区伙伴之间的协调，协助弱势家庭解决孩子长期缺课的问题，目标是向超过300名中小学生伸出援手。

“提升”（UPLIFT）工作小组是由教育部所领导，目的是探讨如何更好地援助弱势家庭与孩子，解决部分弱势学生长期旷课的问题是一大工作重点。

即将在上述三个市镇推行的“提升”社区试点项目（UPLIFT Community Pilots），是教育部同社会及家庭发展部的一项合作。在试验项目下，学校一旦发现有学生时常缺课，除了提供支援，同时也会将有关学生和家庭转介给一名社区服务中心的“提升”计划市镇级协调员（UPLIFT Town-Level Coordinator）。

这名协调员接着会向学生和家庭介绍适合的社区援助项目，尽早让弱势家庭和学生以提供全方位的援助。

“提升”社区试点项目所援助的学生，一部分相信会来自租赁组屋家庭。如果有需要，“提升”计划协调员也会转介弱势家庭和学生参与适合的社区项目，其中可包括社区伙伴透过社区联系站所开办，以租赁组屋居民为对象的活动和支援计划。

另一方面，位于马西岭社区联系站（ComLink）今天正式启用，这个一站式中心将为该区租赁组屋居民提供针对性的社会服务，包括学前幼儿增益课程、以家长为对象的育儿学习坊，以及就业与技能提升计划等。

社会及家庭发展部去年3月宣布，未来两年会在惹兰固哥（Jalan Kukoh）、马西岭、景万岸－菜市和文礼设立社区联系站（ComLink）试点，仔细了解社区内租赁组屋住户的需求，规划特定服务。

位于约克山（York Hill）第11座组屋的惹兰固哥社区联系站，目前已在运作。设在兀兰13街第182A座组屋的马西岭社区联系站，则是首个专门为联系站用途打造的组屋底层空间。景万岸－菜市，以及文礼的社区联系站，预计今年至明年第一季启用。