疑不满被鸣笛 骑士司机路上互殴

（早报讯）疑不满被鸣笛，骑士与司机大打出手，两人路旁上演铁公鸡，“摔跤”足足1分钟。

这场纠纷发生在前天（1月17日）傍晚6时36分，地点是杨厝港路的一个油站，两名男子在油站的入口处扭打成一团。

罗厘司机林先生（43岁，搬运工）通知《新明日报》，指前天他在上班的路上，遇见一名路霸电单车骑士。

他透露，该骑士原本在第一条车道骑行，忽然却横跨两条车道，想紧急转入油站。

骑士突如其来的举动，令他与另一辆红色轿车的司机措手不及，幸亏两辆车及时放慢速度，才避免发生车祸。

红色轿车司机想警告对方不要鲁莽驾驶，便鸣了一声车笛，岂料骑士为此不满，挑起事端。

“我看见红色轿车停在路边后，也把罗厘停下观察，怎料那名骑士竟用头撞向司机的头，还挥拳打他手臂几拳。”

林先生绘述，骑士嚣张跋扈，不断爆粗口和比中指，红色轿车上的小孩惊吓过度不断哭闹，甚至有几度发出救助声。

期间，骑士与司机也爆发肢体冲突，两人大玩“摔跤”，司机尝试用脚绊倒骑士，却未能成功，司机的灰色上衣还一度被掀起。

过了大约1分钟，双方精疲力尽，靠着附近的栏杆喘气，可怒火未熄。

林先生说，看见骑士动手后，立即报警，骑士趁警方还未抵达就逃之夭夭了。

警方证实接获一起蓄意伤人的通报，并已展开调查。