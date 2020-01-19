毕丹星：朝野议席数量的正确平衡绝对重要

（早报讯）再多的非选区议席无法有效起到监督作用，工人党秘书长毕丹星说，只有在选民用选票委托反对党为民请愿时，反对党才能发挥有意义的作用。

工人党今早（1月19日）召开党员论坛。毕丹星在会上发言时指出，再多的非选区议席无法起到监督作用，促使人民行动党改变政治方向。国会里朝野议席数量的正确平衡“绝对重要”，因为行动党如果只有少于三分之二的议席，就无法轻易修宪。

毕丹星以民选总统保留选举为例，认为政府急于修宪，更多是为了不让陈清木参选。“如果政府在国会的议席少于三分之二，行动党就必须理性说服国人，民选总统实现族群轮替是迫切和必要的，迟缓不得。”

“朝野议席的正确平衡不是随意提出的数目，而是议会民主制的检查机制，防止执政党将自身的政治利益置于优先位置。”

毕丹星说，工人党在来届大选将派出在公众眼中能成为能干议员、能管理好市镇理事会的候选人。毕丹星说，工人党将着重派出有素质、来自不同背景、具备不同生活经验的候选人。

工人党管理的阿裕尼—后港市镇会在本届国会会期中也取得超过700万元的营运盈余（operating surplus）。市镇会将拿出其中的约100万元提升市镇的设施和联通性，包括设立更多连道和下车处，为居民带来便利。