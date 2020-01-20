拍下意外现场照后外泄 前国民服役员罚款3000

（早报讯）Bionix步兵战车后退时撞死路虎军车司机刘凯一案，21岁民防部队前全职国民服役人员明知会触犯法律，却还将同僚拍下的现场照外传给有24名成员的WhatsApp群组。

这名被告是现年21岁的海卡尔，他被控三项触犯官方机密法令的控状，控方以其中两项提控。被告认罪后，今早被判罚款3000元。

事发时，被告是一名民防部队的全职国民服役人员，当时在裕廊消防局服役。

《联合晚报》去年报道，2018年11月3日上午9时58分左右，22岁全职国民服役人员刘凯在新加坡武装部队的惹兰慕莱（Jalan Murai）军训区受训时不幸身亡。当时，刘凯所驾驶的路虎车遭一辆倒退中的Bionix步兵战车碾过，刘凯因此受重伤。

案情显示，意外发生后，民防部队派遣了裕廊消防局的15名民防人员到场救援，包括被告。当时被告和一名同僚用手机拍下了七张现场照片，事后再将照片通过WhatsApp群组外泄出去。七张照片都拍到Bionix步兵战车压在路虎军车的情况。

根据控状，同一天下午3时30分，被告将拍到的五张照片转发给有24名成员的Whatsapp群组。另外，他也将照片发给一名正在新加坡武装部队服役的朋友。

调查显示，时任裕廊消防局局长迪内斯（上尉）同一天接获举报后，立刻召集消防局的所有人员，并且展开调查，确认了两名非法拍照者。

被告今早透过律师求情时说，他已经退伍，目前在新加坡国立大学念书。他对自己行为感到后悔，也表示不会再犯同样的错误。