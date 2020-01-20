参加抽奖“赢”5万元 妇女反失200元

（早报讯）妇女飞回狮城在樟宜机场参加抽奖游戏，三天后接获来电称她中奖了，却被要求开设电子钱包户头才能领5万元奖金。她提供认证码后发现对方说话越趋无礼，才意识自己被骗，也发现电子钱包已被转走200元。

受害者柯女士（52岁，业务经理）向《联合晚报》描述，去年11月底出国旅游，12月3日返回狮城后在机场购物，四天后她才记起要扫描收据上的QR码以参与机场的抽奖活动。

她说：“我过后在12月10日下午1时35分，接到一个1800开头的来电，对方自称是樟宜机场员工，指我在幸运抽奖活动中赢得5万元奖金。”

正当柯女士高兴之余，对方却表示为了确认柯女士身份，会马上发一个验证码给她，并要求她念出，她虽然半信半疑，但还是根据男子指示念出收到的验证码。

“过后，他说我需要注册新电信Dash电子钱包户头才能领取奖金，并且还需要再提供多一次验证码。当时他的语气强硬，我才清醒过来可能受骗，并立刻挂上电话。”

不过，柯女士仍然迟了一步，不久后她收到一则来自77766的短信，指她成功开设Dash电子钱包户头和充值200元的短信，她看到短信后立即回复“取消”。

柯女士指当时自己再三回复短信，后来短息称系统错误，并没有完成交易。“我那时以为那200元没有过账，就不以为意。”

直到本月11日收到电话账单，她才发现电信户头被扣了200元，她联系新电信后才知道原来不能以短信取消交易，这200元也不知转账去哪里了，她因此报警。

柯女士称没想自己因不小心透露了验证码，结果白白损失200元，希望自己的经历能提醒其他公众保持警惕。

警方在受询时证实接获报案，调查正在进行中。

新电信已经与受害者联系并协助解决问题，该公司也呼吁客户提高警惕，不要将个人资料给他人，避免让诈骗者有机可乘。

新电信答复记者询问时说，调查显示诈骗者是根据柯女士提供的一次性密码，用她手机号码注册Dash账户，并根据她身份证号码，将200元充值算在其电话账单内。

为了避免欺诈使用，新电信制定了许多安全措施，包括账户密码、生物认证和一次性密码。

发言人说：”我们在用户创建账户时都会提醒他们，不要向任何人提供一次性密码，如果收到未授权交易的通知，也应立即拨打1800-438-3274举报。”

新电信也呼吁所有客户应该保持警惕，不应随意向任何人分享身份证号码、银行账户和信用卡等个人资料。