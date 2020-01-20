不当手段招标 前公寓经理判罚3700元

（早报讯）一名前公寓经理，因采用不当手段为公寓的清洁合约招标，被判罚款3700元。

贪污调查局今天（1月20日）发文告说，朱昭辉（Choo Chiow Hwee，70岁）被判罚款2500元，此外也因贪污而被额外罚款1200元。

案发时，被告是来自Melana International私人有限公司、派驻D’Manor公寓的经理，他的职责包括寻找并推荐维护公寓的承包商。

贪污调查局调查发现，朱昭辉曾经向Bonwin私人有限公司董事沈俊要求贷款。沈俊起初拒绝了朱昭辉的要求，但后来朱昭辉答应沈俊获得一份清洁合约后，沈俊答应借给朱昭辉1200元。

朱昭辉随即为沈俊建言献策，提高Bonwin私人有限公司中标的几率，包括手写一张要求沈俊在报价单中包括的工程范围信息，并就管理理事会决定承包商时的动态向沈俊通风报信。

贪污调查局强调，新加坡对腐败采取零容忍态度，收受贿赂是严重罪行，一旦罪成可被判罚款最高10万元、最长五年监禁或两者兼施。

公众可上网www.cpib.gov.sg/e-complaint、发电邮至report@cpib.gov.sg，也可以写信或前往贪污调查局，进行实名或匿名的举报。（人名译音）