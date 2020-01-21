泰航一班机因技术问题延误近10小时

（早报讯）泰国航空公司昨晚一趟从新加坡飞往曼谷的航班，因“技术原因”延误近10小时，多名受影响的乘客获改签，或入住酒店。

原定于昨天（1月20日）晚上9时起飞的TG410次航班，因“技术原因”未能按时起飞。

昨晚8时59分左右，樟宜机场地勤人员向准备登机的乘客广播称，因技术原因，航班将延误，并请所有乘客前往转机候机厅，安排他们吃晚餐。

据了解，工程师在航班起飞前进行检查时，发现飞机出现问题，因此导致航班延误。根据航班资讯应用FlightRadar24，受影响的航班机型为空中巴士A350-900。

据记者观察，本次航班的乘客中，有数名原定从曼谷转机前往北京、上海、成都、首尔，以及特拉维夫等地的乘客。

昨晚10时45分左右，樟宜机场的工作人员在转机柜台向乘坐此航班的外籍乘客，发放再次入境新加坡的白卡，并为他们安排酒店住宿。工作人员也协助受影响的乘客改签到其他航空公司的航班前往目的地，整个过程大致井然有序。

记者查看樟宜机场官方应用iChangi时发现，截至今早6时48分，上述航班仍处于“延误”状态。另一航班应用“飞常准”则已于今天凌晨4时12分推送消息指TG410次航班已取消。

来自中国四川省宜宾市的李先生（28岁，游泳教练）原本计划今天上午从曼谷乘坐TG618次航班前往成都探亲。他获安排入住新加坡史蒂芬美居酒店（Mercure Singapore on Stevens），于凌晨1时许取回行李入住酒店后，又于凌晨5时退房乘车前往樟宜机场，赶搭今早7时15分起飞的新加坡航空公司SQ970次航班飞往曼谷。

他受访时坦言，之所以选择在曼谷转机而不是从新加坡直飞成都，是因为这样可以在农历新年即将到来之际节省不少旅费；他也说，虽然自己只睡了两个小时，但对航空公司的安排表示满意。