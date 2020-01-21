3月2日起Grab大幅削减乘客奖励

（早报讯）私召车业者Grab将大幅度削减给予乘客的奖励。从今年3月2日起，乘客不仅更难累积积分，也须以更多分数来兑换奖品。

视不同的会员级别而定，顾客的GrabRewards积分将减少多达六成。Grab上一次调整顾客奖励机制是在2018年7月。

以受最大影响的GrabPay付款服务为例，目前普通和银级会员每支付一元，可获得五分；白金会员则可得10分。从3月2日起，普通和银级会员每付一元只得两分，白金会员四分。也就是说，用GrabPay付款的白金会员，所得到的积分锐减六成。

另外，现在选用GrabExpress物品递送服务、私召车服务和GrabPay付款服务的顾客，能累积不同数目的积分。新奖励制度生效后，无论顾客选用哪种服务，积分都是一样的。

除了积分难赚，以后兑换礼券所需的积分也提高了，增幅介于10％至39％，会员级别越高受的影响越大。

譬如，现在若要换取10元礼券，普通会员需4200分，白金会员只需3600分，未来无论什么级别都需要5000分。换算到来，普通会员须多用19％的积分，而白金会员则提高了39％。

过去一名普通会员须花至少840元换取10元礼券，现在得消费2500元。

不过，Grab也增加了一些缓冲机制，像是推出新的快闪优惠，让顾客可以在特定时间内，以优惠价换取指定奖励。