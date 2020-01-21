25岁男有咬人癖 妻子受不了报警

（早报讯）25岁男子有“咬人癖”，无论是生气或是和儿子玩闹都喜欢一大口咬下，太太受不了总是被咬、被抓又被打，结婚一年半后决定报警投诉老公家暴。

被告和太太从2015年开始交往，2016年8月结婚，但2018年2月已分居，如今已经在办离婚手续，主要是因为太太无法忍受他的暴力行为。

为了保护受害者，法官下令媒体不得报道可能泄露受害者身份的资料，包括被告名字。

2018年1月3日早上9时30分，被告让太太陪他去送餐，但太太因为累而拒绝。被告缠着太太要她同行，咬了太太右手臂一口，还打她的右脸。

累积一年半的情绪一涌而上，想到自己从结婚两个月后就开始承受被告的暴力行为，太太决定报警。

被告昨天承认两项蓄意伤人罪，另外两项蓄意伤人罪及一项刑事暴力罪则交由法官下判时一并考虑。

控状显示，被告除了咬太太，还会打她和大力地抓她，导致手脚都可见抓痕。另外，被告也会在跟年幼的儿子玩耍时咬他，说只是跟他闹着玩。

主控官在庭上指出，被告从2016年10月开始对太太施暴，家庭暴力事件应该严厉看待，判刑也应该起阻吓作用。因此，主控官要求法官判被告短期居留两周，至于社区服务及日间报到令则交由法官定夺。

法官最终判被告10天短期拘留、9个月的日间报到令，以及必须在12个月内完成140小时的社区服务。

被告要求延期服刑获批准，法官下令被告于2月3日开始服刑。