客工非礼中风女病人 三司推翻无罪判决

疗养院非礼案“结局”出现逆转，原本脱罪的35岁客工今早被最高法院上诉庭改判罪成，须坐牢16个月和鞭打三下。三司认为，目击案发经过的女护士没有看错，在受害的中风女病人无法供证的情况下，证人供词足以将客工入罪。

《联合晚报》曾经报道，一名孟加拉籍客工在西部一家疗养院工作时，涉嫌非礼一名55岁的中风妇女。他被指脱掉受害人的裤子和纸尿布，光着臀部骑在她身上不停磨蹭，结果遭巡房的护士撞见和揭发恶行。

由于受害女病人多次中风，导致行动和言语受限，因此无法上庭供证和交代事发经过。为保护受害者，媒体不可报道任何可能泄露她身份的资料，包括被告的名字。

被告不承认非礼罪，在国家法院受审后被判罪成和坐牢22个月和打三鞭。他不服所判，上诉至高庭，前年11月获高庭法官裁定无罪释放。

高庭法官认为，声称目睹被告趴在病人身上的女护士有可能看错，单靠一名证人的说辞就将被告入罪并不妥当。

之后，总检察署向最高法院上诉庭提出刑事参考，寻求三司阐明，应如何评估案件目击者所给予的证词的分量。三司今早针对控方的申请宣判，表明同意控方的立场，为此推翻先前被告无罪的裁决。

三司指出，高庭法官错误裁定，目击案发经过的护士的证词不可靠，以为她有可能看错；事实上，女护士当时只和病人的床隔着一个半手臂的距离，而且床廉开着，护士也没有理由撒谎。

而且，三司强调，目击者所给予的证词的分量，不应被当做比受害人的证词弱，一切得视案件的情况而定。已婚的被告今早闻判时显得镇定，他即日起入狱服刑。