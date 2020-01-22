内政部：樟宜监狱执行死刑 绳索“从没断裂过”

新加坡樟宜监狱用来执行死刑的绳索“从没断裂过”，而执行死刑的监狱官也从没接受过什么“特别训练”，向因为绳索断裂而无法断气的死囚施用酷刑，确保完成死刑的执行。

针对马来西亚人权律师组织“捍卫自由律师团”（Lawyers for Liberty，简称LFL）日前称新加坡樟宜监狱为死囚执行死刑时施用“非法方法”，内政部今早发文告，驳斥LFL不实、毫无根据和荒谬的指责，并作出上述澄清。

律政部长兼内政部长尚穆根也指示防止网络假信息和网络操纵法令（简称POFMA）办事处，向LFL，以及分享或报道假信息的韩俐颖、政论网站网络公民（TOC）和雅虎新加坡发出更正指令。

LFL称，法令规定处死的方法是用颈项问吊，而不是残酷地踢颈而死，还说目前无法得知有多少马来西亚或其他国家的死囚，因这样可怕的方法而死去，“只有新加坡政府有这个资料”，并指监狱官获执行新加坡政府批准的非法酷刑的“特别训练”。

内政部驳斥说，新加坡所有执行死刑的步骤须严格遵循法令。死刑是在狱署长、医生等的见证下执行，而法令也规定在执行死刑后的24个小时内，验尸官（国家法院的司法人员）必须有研讯以确保死刑是正式和恰当地处理的。

文告也说，绳索从没断裂过，监狱官也从没接受过任何“执行死刑的酷刑”的特别训练。如果真的出现LFL所指的任何步骤，就会展开全面调查和加以处理。

它指出，LFL过去已发表一系列渲染和不实的报道，如今再发表新加坡监狱执行死刑前施用酷刑的虚假指责。

“LFL不断发表不同的假信息，目的是希望因为贩毒被判死刑的马来西亚囚犯，可以从新加坡监狱获释。在新加坡贩毒的人，损害和毁灭无数个新加坡人的生活，这些贩毒分子必须做好面对后果的准备。”